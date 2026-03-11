Над двумя российскими городами раздались взрывы

Над двумя российскими городами — Самарой и Сызранью — прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, взрывы над Самарой начали раздаваться около 03:00 и продолжаются до сих пор. Жители Сызрани, в свою очередь, рассказали, что от громких звуков, прозвучавших в городе, «шатались окна в квартирах», а в одном из районов вспыхнул пожар.

Отмечается, что в общей сложности прогремело около десятка взрывов. В обоих городах звучат сирены воздушной тревоги. По данным Shot, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские дроны-камикадзе на подлете. Сообщается, что беспилотники летят на низкой высоте со стороны реки Волги.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Незадолго до этого взрывы прогремели в Анапе. Они были слышны со стороны Черного моря.