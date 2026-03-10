Мэр Днепропетровска высказался за скорейшее завершение конфликта

Мэр Днепропетровска Борис Филатов высказался за скорейшее окончание конфликта с Россией. Его слова передает «Страна.ua».

«Могу сказать только, что хочу, чтобы война быстрее закончилась. Слишком много смертей. Люди очень устали. И я сам тоже», — заявил Филатов.

Как отмечает издание, политик, тем не менее, не стал отвечать на вопрос о том, поддерживает ли он вывод Вооруженных сил Украины с территории Донецкой народной республики.

Ранее Филатов допустил, что Днепропетровск станет целью наступления российских войск. При этом утверждается, что потенциальное взятие города станет поворотным моментом в конфликте на Украине.