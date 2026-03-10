$78.7491.9

СМИ: ВСУ ударили по Брянску

Национальная Служба Новостей

ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, сообщил источник RT. По данным Telegram-канала Mash, пострадали 12 человек. Над городом — густой дым после атаки Storm Shadow на объекты гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости

Уточняется, что один из прилётов пришёлся на завод, специализирующийся на производстве микросхем для мобильных устройств. Противник нанёс удар во время пересменки — сотрудники собирались идти домой. Официальных комментариев от местных властей и Минобороны пока нет.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что около пяти тысяч жителей Беловского района остались без электричества после удара ВСУ по энергетическим объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».