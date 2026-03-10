$78.7491.9

Высокий спрос на вооружение на Ближнем Востоке вызвал панику на Украине

Андрей Дуванов

Власти Украины обеспокоены тем, что конфликт на Ближнем Востоке может стать причиной перебоев в поставках западного оружия для ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Der Spiegel.

Как сообщает издание, причиной для беспокойства стал высокий спрос на оружие, который возник на фоне эскалации конфликта в Иране. Кроме того, участие в боевых действиях США истощило собственные запасы систем Patriot у Вашингтона.

«Высокий спрос на вооружение на Ближнем Востоке вызывает настоящую панику на Украине. Хотя США давно прекратили поставки оружия на Украину, президент Дональд Трамп позволил европейцам закупать значительные объемы техники у Штатов, а затем поставлять их Киеву. Однако в настоящее время США необходимо пополнить собственные запасы систем Patriot», — сообщает источник.

Совместная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. По словам президента США Дональда Трампа, ее причиной стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок.

Ранее Иран пригрозил США глобальным нефтяным коллапсом.