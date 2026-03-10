Эксперт раскрыл, что послужит переломным моментом в ходе СВО

Военный эксперт Александр Артамонов заявил, что ход СВО изменит выход Вооруженных сил России на другую сторону Днепра. Об этом пишет NEWS.ru.

Это, по мнению аналитика, позволит оперативно отреагировать на угрозу расширения НАТО.

Россия должна готовиться к тому, что нестабильность распространится до южных пределов СНГ, считает собеседник издания.

По его словам, подготовиться к тому, что может быть спланировано расширение фронтов со стороны НАТО, можно, если быстро провести некие наступательные операции, которые окончательно переломят ход спецоперации.

Артамонов также добавил, что пока ВС РФ не вышли на ту сторону Днепра, перелома, по его мнению, не наступило.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что приближающееся потепление сыграет на руку российским бойцам в зоне проведения СВО.