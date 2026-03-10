Управлявшему Су-35 летчику ВКС России вручили редкий подарок

Управлявший истребителем Су-35 летчик ВКС России получил свою первую награду за уничтожение украинского самолета Су-27. Об этом пишет «Российская газета».

В публикации говорится, что летчику вручили редкий подарок — часы, выпущенные ограниченным тиражом в 100 экземпляров, которые были распроданы за сутки. Их военному передал житель Казани.

Летчика наградили за победу, одержанную 9 марта. В этот день ВВС Украины подтвердило потерю истребителя.

Ранее в публикации The National Interest писали, что российский истребитель поколения 4++ Су-35С превосходит французский Dassault Rafale по дальности обнаружения целей.