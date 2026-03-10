Спасателей и пожарных привлекут к задачам обороны страны

Роль и задачи МЧС в выстраивании системы национальной и гражданской обороны предложили серьезно расширить. В Государственную Думу внесен законопроект, который включает в единую систему все подразделения ведомства: от противопожарной службы до спасательных воинских формирований и аварийно-спасательных команд. «Парламентская газета» подробно ознакомилась с документом и рассказывает, как он будет работать и какие существующие проблемы позволит решить.

Законопроект вносит поправки в федеральный закон «Об обороне». Редактированию предлагается подвергнуть ряд базовых статей — в том числе статью один «Основы обороны», статью два «Организация обороны», статью шесть «Полномочия Правительства Российской Федерации в области обороны», статью семнадцать «Другие войска, воинские формирования и органы» и так далее. Общий смысл и цель поправок — расширить участие МЧС и его формирований в задачах, связанных с гражданской обороной.

Так, в частности, предусматривается, что организация обороны должна включать в себя помимо прочего поддержание сил МЧС в состоянии необходимой готовности, а также их финансирование и контроль за расходованием выделенных средств. Также определяется список их полномочий. Например, им предписывается участвовать в разработке оборонных мероприятий и планов, подготовке к совместным действиями с Вооруженными силами, работе в условиях военного положения в соответствии с установленными законами и так далее.

Как отмечается в пояснительной записке, сегодня полномочия в области гражданской обороны возлагаются на спасательные воинские и профессиональные аварийно-спасательные формирования МЧС. Между тем опыт специальной военной операции показал, что помимо них над решением оборонных задач эффективно работают и другие структуры, входящие в состав ведомства, которые действующее законодательство не охватывает.

«На сегодняшний день в соответствии с федеральным законом "Об обороне" планирование строительства сил и средств для решения задач в области обороны, одной из основных которой является гражданская оборона, осуществляется только в отношении спасательных воинских формирований, которые составляют 2,5 процента от всех сил гражданской обороны, входящих в систему МЧС России, — уточняют авторы инициативы. — Соответственно планирование строительства и развития спасательных воинских формирований не охватывает все силы МЧС России, участвующие в решении одной из задач обороны — ведение гражданской обороны. В отношении остальных сил МЧС России планирование строительства на законодательном уровне не предусмотрено, ведомство самостоятельно определяет направления развития данных сил и долю их участия в решении оборонных задач».

В связи с этим поправками предлагается расширить действие законодательства, включив в работу все структуры и подразделения МЧС, что должно повысить возможности ведомства при подготовке и защите населения в период ведения гражданской обороны.

Как подчеркнул в разговоре с «Парламентской газетой» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, инициатива полностью соответствует глобальным задачам, стоящим сегодня перед страной.

«В контексте последних событий необходимость выстраивания комплексной и всесторонней системы национальной обороны вышла для нас на первый план, — отметил парламентарий. — В связи с этим нам, конечно, необходимо максимально задействовать все доступные силы и средства. Подразделения МЧС прекрасно показали себя в выполнении самых разных задач на территории специальной военной операции — от разминирования дорог и населенных пунктов до помощи мирному населения. Кроме того, МЧС располагает не только квалифицированными специалистами, но и парком техники и арсеналом необходимого современного оборудования, так что задействовать их силы в решении оборонных задач — здравое и своевременное решение».

