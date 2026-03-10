Западу не стоит рассчитывать на «помощь» природы в вопросах защиты от так называемой агрессии РФ. Как сообщает Life.ru, об этом заявил политолог Владимир Карасев.

Ранее еврокомиссар по окружающей среде Джессика Русвалл заявила, что ЕС сможет защитить свои границы от возможного наступления ВС РФ, если восстановит непроходимые леса и возьмется за заболачивание местности на приграничных территориях.

«На что еще надеяться европейцам, как не на природу-матушку, когда все уже разворовано, когда все вооружение, все ресурсы были отправлены в бездонную коррупционную бочку под названием Украина?», — высмеял эти слова эксперт.

Он отметил, что исторически природа всегда выступала на стороне РФ: например, во время боя с Тевтонским орденом на льду Чудского озера, или же во времена походов Наполеона или Великой Отечественной войны.

«Потому природа — это все-таки в первую очередь про нас, а не про Европу. Природа Европе не поможет», — добавил политолог.

По мнению Карасева, все попытки Запада защититься подобными методами от мнимой «агрессии» России очень смехотворны. Он напомнил, что до этого Украина тратила миллиарды бюджетных денег на возведение стены против РФ, которую могла пройти «любая косуля». Политолог назвал глупостью такие схемы «обороны» на Западе, которые больше служат для разворовывания бюджета, подчеркивая, что Москва не собирается ни на кого нападать.