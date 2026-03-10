Запад поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) устаревшие «летающие гробы», а из того, что было в стране на момент начала спецоперации, остались лишь единицы. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» Герой России, генерал-майор авиации в отставке Сергей Липовой.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что был сбит сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины. По данным военных каналов, им управлял командир 39-й бригады тактической авиации ВСУ, полковник, Герой Украины Александр Довгач. Пилот погиб.

По словам генерал-майора в отставке Сергея Липового, сейчас в ВСУ «остались единицы» от того, что было у них на момент начала специальной военной операции.

«То, что они получают по ленд-лизу от стран НАТО, – это истребители прошлого поколения с ограниченным ресурсом, с которых снята половина оборудования. По сути, это летающие гробы, на которые Зеленский сажает недоученный летный состав и пытается показать всему миру, что у него осталась боевая авиация», – констатировал эксперт.

При этом он отметил, что Су-27 стараются редко поднимать в воздух, так как по ним сразу наносится удар.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о том, что у Украины есть договоренность с Францией и Швецией о поставках 100 самолетов Rafale и 150 истребителей Gripen. Он выразил уверенность, что это «лучшие в мире» боевые машины.