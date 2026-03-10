Армии России дадут право защищать арестованных за рубежом россиян
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который разрешит использовать армию России "для защиты граждан РФ в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств".
Изменения планируется внести в статью 6 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" и статью 10 Федерального закона "Об обороне".
Таким образом планируется защитить россиян от незаконного ареста и удержания за рубежом, осущественных по решениям местных судов, то есть без участия Российской Федерации и международных судебных органов.
Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, предполагается, что реализовываться указанные полномочия будут по решению президента России.
"Дополнительно законопроектом предусмотрено возможное экстерриториальное использование по решению президента формирований Вооруженных сил РФ для защиты граждан от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных своими полномочиями без участия России", - цитирует ТАСС Груздева.