Сводка СВО за день 10 марта 2026: удар по логистике ВСУ и операция «Ланцета»

Днем во вторник, 10 марта, в Минобороны РФ сообщили о сбитом украинском Су-27. Также в этот день российские беспилотники нарушили логистику ВСУ.

Удар по логистике ВСУ

Российские беспилотники нарушили логистику ВСУ, уничтожив технику в глубоком тылу, сообщили в Минобороны РФ. В результате ударов FPV-дронов ВСУ остались без горючего и боеприпасов на красноармейском направлении. Уничтоженная техника также использовалась для ротации солдат.

Операторы российских FPV-дронов, меняя частоты управления, выявили слабо защищенные участки местности. Российские беспилотники преодолели эти участки, залетели в глубину обороны ВСУ и поразили все цели, подчеркнули в Минобороны.

Уничтожение танков ВСУ

Ударные дроны ВС РФ уничтожили танки ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны России. Операторы дронов заметили, как ВСУ пытались переместить свои танки.

Координаты целей были переданы расчетам ударных дронов «Ланцет». В результате были уничтожены украинские Т-72 и Т-64.

Удар «Мсты-С»

Самоходная установка «Мста-С» уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны. Координаты целей артиллеристам передали операторы разведывательных беспилотников. Военные нанесли по целям удары с расстояния более чем в 15 километров.

Операция «Ланцета»

Барражирующие боеприпасы «Ланцет» сорвали подвоз резервов ВСУ к переднему краю в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Дроны-разведчики заметили бронемашины ВСУ, двигавшиеся по полевым дорогам.

ВСУ пытались подвезти резервы и усилить передовые позиции в этом районе. После уточнения координат по одной из бронемашин был нанесен удар «Ланцетом». Вторая бронемашина также была поражена.

ВС РФ сбили украинский Су-27

Российские военные сбили украинский истребитель Су-27, восемь авиабомб и 241 беспилотник ВСУ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. Где именно был поражен украинский истребитель, не уточняется.

Удар по цеху сборки дронов

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что под удар в Запорожской области попал цех сборки украинских беспилотников. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным Лебедева, цех располагался на окраине Запорожья. Отмечается, что там собирали маленькие дроны и установки для полевой связи.