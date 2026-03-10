«Приведет к дестабилизации»: эксперт о «главной цели» США в Иране

США могут продолжать ликвидировать верховных лидеров Ирана, добиваясь дестабилизации внутри страны. Об этом заявил News.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, убив в ходе одного из ударов верховного лидера страны, аятоллу Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта на этот пост был избран Сейед Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи. При этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью, что «не рад» избранию Моджтабы Хаменеи. А в Израиле предупредили, что продолжат преследовать верховных лидеров Ирана.

Политолог-американист Константин Блохин считает, что Вашингтон может применить так называемую «традиционную модель», последовательно убивая иранских лидеров. Так США уже действовали «в историях» с Саддамом Хусейном, который был главой Ирака, и Муаммаром Каддафи - ливийским политическим деятелем.

«Если американцы будут планомерно убивать одного аятоллу за другим, это приведет к дестабилизации. Следующие лидеры Ирана начнут задумываться, стоит ли им возглавлять страну, если они могут повторить судьбу предыдущих? Это традиционная модель, классика израильской стратегии. Если ты хочешь ослабить противника, дестабилизировать или сменить режим, главной целью является ликвидация руководства этого государства», — пояснил Блохин.

Ранее Трамп заявил, что США не будут заключать никакие соглашения с Ираном, за исключением соглашения о «полной капитуляции», и утверждал, что американские и израильские военные уничтожили как иранский флот, так и военно-воздушные силы.

При этом Иран в ответ на нападение начал наносить удары по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Также он организовал блокаду Ормузского пролива, что привело к стремительному росту цен на энергоносители на мировых рынках.