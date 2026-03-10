В Нацгвардии Украины появятся полки беспилотных систем

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Нацгвардии Украины создают новые подразделения, в том числе полки беспилотных систем. Об этом сообщает РИА Новости.

Клименко 10 марта подписал приказ о формировании в составе корпусов Нацгвардии Украины полков беспилотных систем. Также он поручил сформировать штурмовые полки и отдельный полк «прикрытия воздушного пространства».

Ранее представители ВСУ объявили о создании штурмовых войск с целью «увеличить эффективность контрнаступательных действий». Отмечалось, что речь идет о «войсках быстрого реагирования», которые будут действовать на разных участках - в случае потери позиций или населенного пункта.

В феврале глава ВСУ Александр Сырский заявил о планах создать новый род войск для поддержки украинской ПВО. Он отмечал, что планируется перераспределить функции между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов.