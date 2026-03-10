Израиль атаковал исследовательский комплекс КСИР

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что израильские военные атаковали в Тегеране исследовательский комплекс Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по разработке и производству баллистических ракет, а также инфраструктуру главного штаба «Аль-Кудс».

«Комплекс находился в центральном военном университете КСИР.., который служил резервным объектом и местом сбора для оперативной деятельности», — говорится в заявлении армейской пресс-службы в Telegram.

Ранее Армия обороны Израиля заявила об ударе по центру КСИР, который управлял запуском беспилотников.