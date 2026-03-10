Стало известно о новом прорыве ВС РФ под Красноармейском

Российские военные смогли продвинуться вплотную к селу Новоалександровка. Об этом сообщил сегодня Telegram-канал «Архангел Спецназа».

По данным источников канала, ВС России «продолжили закреплять успех» после освобождения Гришино.

«Севернее Гришино штурмовым группам удалось зачистить несколько посадок и продвинуться вплотную к Новоалександровке. Сейчас бои идут в районе самого села», - отмечается в сообщении.

Благодаря продвижению российских сил, удалось выровнять линию фронта и стабилизировать ситуацию, лишив противника плацдарма у Родинского, пишет канал.

Ранее в Минобороны России сообщили о взятии под контроль Голубовки. А военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отметил, что освобождение этого села в ДНР открывает дорогу для наступления на Славянск с юго-востока.