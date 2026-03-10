«Повышают угрозу»: в РФ заявили о «жестком ответе» на ввоз ядерного оружия в Финляндию

Размещением ядерного оружия на своей территории Финляндия только повысит угрозу для своей страны, так как российские спецслужбы могут дать «жесткий ответ» на это. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее Финляндия приняла решение отказаться от нейтралитета из-за украинского кризиса и вступила в НАТО. А 6 марта министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что власти намерены разрешить ввоз ядерного оружия на территорию страны в «связанных с обороной» ситуациях.

Депутат Госдумы Андрей Колесник заметил, что разместить ядерное оружие пытаются не только Финляндия, но и Швеция, и Эстония.

«Но они только повышают угрозу для собственных стран. Скандинавский полуостров - весь на ладони, это акватории Балтийского и Норвежского моря. Все, что там находится, изучено нашими специальными службами до миллиметра», – заметил парламентарий.

По его словам, в случае размещения ядерного оружия эти страны попадут в фокус внимания как российских спецслужб, так и военных.