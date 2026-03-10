ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области

Украинские беспилотники атаковали сельскохозяйственное предприятие в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, удар дронов-камикадзе пришелся по территории хозяйства в селе Чаусы. В результате атаки поврежден трактор.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.