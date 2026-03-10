В КСИР отвергли слова Трампа о скором завершении войны в Иране

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) категорически не согласен с утверждениями президента США Дональда Трампа, что война с Ираном близится к завершению, передаёт агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя организации Сардара Наини.

© Global look

Наини назвал заявления Трампа абсурдом и ложью, а самого политика охарактеризовал как преступника.

По словам военного, у Тегерана развязаны руки для дальнейшего расширения масштабов текущего конфликта.

«Безопасность будет либо для всех, либо ни для кого. Именно мы решаем, когда закончится война», — подчеркнул пресс-секретарь ведомства.

Кроме того, Наини добавил, что иранские вооружённые силы находятся в ожидании появления в водах Ормузского пролива кораблей Военно-морского флота Соединённых Штатов, включая авианосец Gerald R. Ford.

Ранее Трамп заявил, что война в Иране «практически закончена».

Вместе с тем спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф сказал, что Иран не пойдёт на прекращение огня до того момента, пока не преподаст урок противнику, чтобы пресечь даже идею повторных военных действий против иранского народа.