Российские военные ликвидировали украинского наемника-трансвестита* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) из Бразилии Эллионая Барроса Риоса, называвшего себя Летисией Риос. Как сообщает aif.ru, об этом заявили ряд военных Telegram-каналов.

Риос был членом группы иностранных наемников, которых ликвидировали в районе поселка Ковшаровка Харьковской области. Военные входили в 13-ю бригаду оперативного назначения «Хартия» Нацгвардии Украины.

Риос был родом из бразильского штата Мату-Гросу. Некоторое время он жил во Франции, а после, столкнувшись с нехваткой денег, поехал на Украину. Перед вступлением в ВСУ он прошел двухмесячную подготовку.

Ранее СМИ сообщили, что бойцы ВС РФ ликвидировали группу иностранных наемников под харьковским Купянском. Среди боевиков были иностранцы из Аргентины, Венесуэлы и Колумбии.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено.