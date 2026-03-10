Воздушно-космические силы РФ сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, — говорится в сводке оборонного ведомства.

Днем ранее стало известно, что бойцам российской армии удалось освободить населенный пункт Голубовка в Донецкой Народной Республике.

За несколько дней до этого российская армия установила контроль над населенным пунктом Сосновое в ДНР. Освобождением поселка занимались подразделения группировки войск «Запад».

7 марта российская армия нанесла массированный удар по предприятиям Военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, а также военным аэродромам.

Ранее военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что командование ВСУ приняло решение о переброске восьми тысяч солдат к границе с Россией для обеспечения обороноспособности.

6 марта пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 300 российских военнослужащих. Взамен переданы 300 военнопленных Вооруженных сил Украины