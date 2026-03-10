$79.1591.84

В США назвали количество уничтоженных иранских кораблей

Алиса Селезнёва

В ходе операции «Эпическая ярость» было уничтожено более 50 иранских кораблей. Такие данные в своем заявлении в соцсети X привело Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), сообщает «Коммерсантъ».

По информации CENTCOM, за первые 10 дней военных действий против Ирана было поражено около пяти тысяч целей. Удары наносятся как по военным объектам, так и по связанной с ними инфраструктуре, отмечают американские военные.

При этом, согласно информации командования, «повреждены или уничтожены» более 50 иранских кораблей, но никаких деталей не приводится.

Американские и израильские военные, начиная с 28 февраля, наносят ракетно-бомбовые удары по территории Ирана. 8 марта президент США Дональд Трамп заявил о том, что иранский флот уже «на дне моря», подчеркнув, что уничтожены сорок два корабля. Он также отметил, что авиации у Ирана также «больше нет».

Иран в ответ на нападение атаковал американские и израильские военные базы на Ближнем Востоке. Кроме того, были нанесены удары по объектам туристической инфраструктуры региона, в которых, по данным разведки, могли находиться военные США.