Армия Ирана заявила об ударе по нефтегазовым объектам Израиля в Хайфе

Вооружённые силы Ирана с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли массированные удары по производственным и топливным предприятиям в израильском городе Хайфа.

© Global look

Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление иранской армии.

Согласно сообщению военных, целями операции стали местный нефтеперерабатывающий комплекс, газовый завод и резервуары с горючим. Уточняется, что действия Тегерана стали прямым ответом на недавнее нападение на иранские нефтяные склады.

Представители вооружённых сил Ирана добавили, что намерены и дальше вести жёсткое противостояние с Соединёнными Штатами и Израилем.

«Борьба продолжается до окончательной победы фронта истины над ложью», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны Саудовской Аравии сообщили, что средства ПВО королевства сбили девять беспилотников, выпущенных по месторождению нефти Шейба.

9 марта агентство Reuters писало, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение о снижении добычи на двух нефтяных месторождениях