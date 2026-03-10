Дрон упал на жилой район в Саудовской Аравии

На жилой район к северо-западу от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, как заявляет управление гражданской обороны королевства, упал беспилотник.

БПЛА, как уточнили в управлении, упал на жилой район в административном округе аз-Зульфи. «Обошлось без жертв», — говорится в сообщении.

Дрон причинил «незначительный материальный ущерб».

Еще два беспилотника, по данным министерства обороны королевства, были сбиты силами ПВО ночью над Восточной провинцией Саудовской Аравии.