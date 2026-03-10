В США рассказали, почему Украине не следует ждать новых ракет для систем ПВО

Ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО), которые отчаянно хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета New York Times.

© Lockheed Martin

«Каждая выпущенная странами Ближнего Востока ракета из систем Patriot напоминает о том, как мало их осталось в мире», — говорится в статье.

По данным NYT, сейчас американские ракеты находятся в дефиците, — с 28 февраля страны Ближнего Востока израсходовали более 800 таких боеприпасов. В то время как Украина за четыре года получила только 620 ракет для систем Patriot.

Также 8 марта немецкая газета Welt писала, что Соединенные Штаты не смогут предоставить Украине ракеты для систем Patriot, о которых просит украинский президент Владимир Зеленский. Издание отметило, что у американцев нет таких больших запасов ракет, они нуждаются в них в войне против Ирана, в том числе для своих союзников в арабском мире.

Ранее журналисты выяснили, что США и Украина обсуждают возможность создания системы «Небесная крепость» на Ближнем Востоке.