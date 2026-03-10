В США сделали тяжелое признание об операции против Ирана

Соединенные Штаты не смогли достичь главной цели в операции против Исламской Республики Иран, заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.

© Us Navy/Zuma/TACC

По его словам, это унизительное стратегическое поражение. Вашингтон не достиг своей заявленной цели по смене режима, он стал только более устойчивым, поделился своей точкой зрения эксперт.

По мнению специалиста, Соединенным Штатам не удалось изменить ситуацию, убив верховного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи.

США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Исламской Республики Иран, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели гражданского населения. Тегеран наносит ответные удары по территории еврейского государства, а также по американским военным базам, которые расположены на Ближнем Востоке.