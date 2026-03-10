Комбинированная атака ВСУ по России: дроны с приграничья и ответные меры

В России была отражена одна из самых массированных атак беспилотников. В чем была особенность нападения, и откуда летели дроны, рассказал «Аргументам и фактам» основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 марта дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По данным Минобороны России, атаке подверглись 16 регионов, в том числе Брянская, Калужская, Смоленская области, а также Краснодарский край.

Направления атак

Максим Кондратьев обратил внимание на то, что удар по черноморскому побережью мог кардинально отличаться по своей природе от атаки на другие регионы России, и представляет собой «новую степень угрозы для прибрежных городов».

«Беспилотники в сторону Сочи могли запустить из Одесской области Украины. Они летели, огибая Крым, до Сочи. Вероятнее всего, атака была гибридной, то есть происходила одновременно с участием летающих беспилотников и безэкипажных катеров с моря», — пояснил эксперт.

При этом как Ленинградскую область, так и Москву и Подмосковье, дроны атаковали уже из приграничья.

«Беспилотники в направлении Санкт-Петербурга могли запустить с территории приграничных регионов, возле Курской или Белгородской областей. Скорее всего, это были дальнобойные летающие беспилотники, например, «Лютый»», — пояснил Кондратьев.

По информации Минобороны РФ, еще вечером 8 марта средства ПВО сбили восемь дронов над территорией Подмосковья, при этом четыре из них летели непосредственно в сторону столицы. Дроны туда также могли быть запущены из граничащих с Курской или Белгородской областями украинских регионов, уточнил Кондратьев.

Таким образом, массированная ночная атака, по словам эксперта, стала попыткой растянуть силы ПВО России, нанося удары с разных сторон с различными типами носителей — от морских дронов до дальних беспилотников.

Ответный удар

В свою очередь Вооруженные силы РФ ответили на это мощными ударами по позициям трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах Дружковки, Александровки, Краматорска и Константиновки. В результате ВСУ потеряли как военнослужащих, так и бронетранспортеры М113 и «Stryker» производства США, три склада боеприпасов и семь складов горючего.

Также в результате ударов российских военных были уничтожены боевая машина РСЗО «Град», две станции РЭБ и склад боеприпасов. Кроме того, нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, местам подготовки и запуска ударных БПЛА, а также пунктам дислокации иностранных наемников в 142 районах, отмечает газета.

Ранее над Крымом было уничтожено 56 украинских беспилотников. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что один из украинских дронов, начиненный металлическими элементами, ударил по пятиэтажке в Севастополе. В результате атаки ВСУ на город за медицинской помощью обратились девять человек, среди них трое детей.