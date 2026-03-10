Индия продала Индонезии первые сверхзвуковые боевые ракеты BrahMos

Индонезия получит от Индии сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos совместной российско-индийской разработки по новому контракту на сотни миллионов долларов, пишет Reuters.

© Global look

О заключении контракта на экспорт вооружений со ссылкой на индонезийское оборонное ведомство сообщает агентство Reuters. Стороны согласовали продажу сверхзвуковых систем, выпускаемых совместным предприятием BrahMos Aerospace.

Переговоры между странами завершились успехом, документ вступит в силу после получения формального согласия российских партнеров. В 2025 году Джакарта запрашивала возможность покупки вооружения на сумму от 200 до 350 млн долларов.

Ракета разработана отечественным «НПО машиностроения» и индийскими специалистами. Первые испытания прошли в 2001 году, а стартовым зарубежным покупателем стали Филиппины, отмечает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и Индонезия завершили переговоры по поставкам сверхзвуковых крылатых ракет. ВС Индии успешно применили данное вооружение в конфликте с Пакистаном. Индийские военные испытали модернизированную версию BrahMos с дальностью полета до 800 километров.