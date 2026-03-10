Иран ударил по военной базе в Ираке

Иран нанес ракетный удар по америкнаской военной базе «Харир» в иракском Курдистане. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), передает агентство IRIB.

«Штаб армии агрессора США на базе Харир в Курдском регионе был поражен пятью ракетами отважными ракетчиками сухопутных войск корпуса стражей», — говорится в заявлении КСИР.

Это не первый удар Ирана по Ираку. 8 марта сообщалось, что иранский БПЛА попытался атаковать военную базу США у аэропорта города Эрбиль в Ираке .

7 марта Иран ударил по военной базе США в Багдаде.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.