На поразившей школу в Иране ракеты обнаружена американская маркировка

На фрагментах ракеты, поразившей начальную школу и военно-морскую базу на юге Ирана, обнаружена характерная американская маркировка.

Газета New York Times заявила, что на обломках ракеты, обнаруженных после удара по школе в Иране, видна маркировка американской ракеты.

В публикации подчеркивается: «Согласно результатам анализа, проведенного New York Times, на обломках ракеты, предположительно, с места нанесенных 28 февраля смертоносных ударов по военно-морской базе и начальной школе на юге Ирана, есть маркировка американской крылатой ракеты».

Ранее канал ABC, опираясь на мнение специалистов, изучивших видеозаписи предполагаемого удара, сообщал, что по школе для девочек в Иране мог быть нанесен удар американской ракетой Tomahawk, передает РИА «Новости».

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. В первый день конфликта под удар попала школа для девочек на юге страны, тогда же был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники подтвердили факт нанесения ударов в районе иранской школы для девочек. Министерство обороны США начало расследование обстоятельств произошедшего. Власти Ирана установили личности причастных к атаке пилотов.