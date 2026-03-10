Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались проникнуть в Купянск, переодевшись в гражданскую одежду, и искали патроны в разбитой военной технике. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Ранее связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер» привел данные о том, что украинские диверсанты попытались скрытно проникнуть в Купянск в гражданской одежде, но один из них «не совладал с нервами и начал атаковать из стрелкового оружия разведывательный дрон».

По информации осведомленных источников, трое диверсантов были обнаружены у реки Оскол, остальные — южнее границ города. Они осматривали разбитую технику и извлекали из нее уцелевшие мины и цинковые контейнеры с патронами.

«Один из ВСУшников, заметив БПЛА, открыл огонь, раскрыв позиции своих сослуживцев. В итоге их всех уничтожили наши беспилотники на оптоволокне», - отмечает Telegram-канал Shot.

При этом уже установлено, что пытавшиеся пробраться в Купянск под видом мирных жителей военные «служили в 114-й бригаде теробороны, которую ранее вывели из города из-за присвоения статуса «небоеспособные»», отмечает канал.

Ранее сообщалось, что около сотни украинских военных из 14-й, 43-й и 116-й отдельных мотопехотных бригад ВСУ насмерть замерзли зимой в блиндажах на окраинах Купянска Харьковской области. Из-за того, что логистика ВСУ на этом участке фронта была нарушена, те, кто оказался отрезан от снабжения, остались один на один с морозами.