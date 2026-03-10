Фронт готовится «взорваться»: страшная провокация Киева и запасы стран НАТО

Фронт готовится «взорваться» в неожиданном направлении. Как сообщает «Царьград», Киев может готовиться к новым провокациям, пока конфликт на Ближнем Востоке показывает настоящую ситуацию с запасами оружия у стран НАТО.

Удары по Украине

Координатор николаевского подполья Серей Лебедев заявил, что за последние сутки география ударов по Украине расширилась: 9 марта было зафиксировано порядка 30 прилетов в семи регионах страны. Он уточняет, что это была не массированная атака, но количество ударов выросло по сравнению с предшествующими сутками.

Уточняется, что мониторинговые ресурсы зафиксировали около четырех десятков эпизодов ударов и работы ПВО, причем атаки носили серийный характер и повторялись по одним и тем же районам. По словам Лебедева, активные атаки выявили отрицательное изменение — «ПВО Украины стала работать резко качественнее». По данным подпольщика, украинские войска получили новые системы противовоздушной обороны, а также ракеты и снаряды к ним. Особенно изменения видны в Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

«Могу сказать, что примерно половина БПЛА сбивается. Часто они падают на гражданские объекты, но с этим мы ничего не можем поделать — такой принцип "защиты" у ВСУ и их западных владельцев», — заявил Лебедев.

Координатор считает, что война на Ближнем Востоке не оголила запасы стран НАТО — просто логистика стала сложнее. Кроме того, появилась очередь, где выбор идет по приоритетам. По этой причине, считает Лебедев, Киев участит провокации со смертями гражданского населения.

При этом эксперт обратил также внимание на то, что уже в ближайшее время фронт может «взорваться» в самом неожиданном месте.

«Удары за последние сутки говорят о прощупывании и подготовке открытия еще одного или нескольких направлений фронта, а может, о разморозке тех участков, где длительное время никаких движений не происходит. Противоположная сторона занимается тем же самым: ищет участок, где если не стратегическая, то возможна тактическая победа с распространением медийного "взрыва"», — заявил Лебедев.

Неоправданная надежда

Одновременно с этим украинские СМИ отмечают, что изначально Владимир Зеленский и его команда приветствовали начало боевых действий на Ближнем Востоке, считая, что если война с Ираном затянется, то президенту США Дональду Трампу будет уже не до Украины и давления на Киев.

Однако уже спустя несколько дней конфликта риторика стала меняться: быстро «убить» Тегеран не удалось, а запасы оружия США не безграничны. Потоки вооружения в любой день могут быть перенаправлены на Ближний Восток. Кроме того, рост цен на нефть резко улучшил финансовую ситуацию в РФ и создал дополнительные риски для Киева.

«Вишенкой» стало неоправдавшееся ожидание Киева, что Трамп уйдет с головой в конфликт с Ираном и прекратит давить на Зеленского. На минувшей неделе Трамп опустил «оплеуху» главе киевского режима, обвинив его в затягивании украинского конфликта.

Террор населения

Украинские боевики в очередной раз используют традиционную для Украины тактику — отыгрываться за неудачи на передовой на мирном населении. По информации СМИ, за выходные дни в результате атак ВСУ четыре мирных жителя ДНР погибли, еще 12 — ранены.

Так, в Горняке ударный дрон погубил семью — погибли ребенок, женщина и двое мужчин, еще один парень пострадал. Ударные дроны также атаковали Волноваху, Горловку и автодорогу Донецк — Горловка в Ясиноватском округе.

По Донецку ВСУ ударили крылатыми ракетами авиационного базирования SCALP-EG. При этом некоторые источники заявляют, что Киев бил по городу с помощью баллистических ракет ATACMS, которые производятся в США.