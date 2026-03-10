«Заваривается битва»: эксперт прокомментировал успехи ВС РФ в ДНР

Освобождение села Голубовка в ДНР открывает дорогу для наступления на Славянск с юго-востока. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Накануне в Минобороны России сообщили о взятии под контроль Голубовки. По данным ведомства, населенный пункт удалось освободить благодаря действиям подразделений «Южной» группировки войск.

Военкор Александр Коц напомнил, что село расположено «на полпути от Славянска до Артемовска (Бахмута)», и в случае движения на юг - в направлении Новомарково – российские военные смогут выровнять линию фронта.

«Из Голубовки можно наступать по М04 непосредственно на Славянск с юго-востока. Потихоньку заваривается битва за главный укреп ВСУ в Донбассе», - констатировал он.

Ранее эксперты отмечали, что главным событием 2026 года для ВС России может стать битва за Славянск-Краматорск и Дружковскую городскую агломерацию, а также сопутствующие им бои за Красный Лиман и за Купянск.