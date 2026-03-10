Сводка СВО за ночь 10 марта 2026: срыв ротации ВСУ и удар «Молнии»

В Минобороны России сообщили о срыве ротации ВСУ в ДНР и об уничтожении целей в Сумской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 10 марта.

Срыв ротации ВСУ

Операторы беспилотников ВДВ России сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны. Во время боевых вылетов операторы заметили передвижение бронетехники и автомобилей ВСУ по дорогам ДНР.

После получения координат целей, операторы FPV-дронов уничтожили украинскую боевую бронемашину и пикап, а также тяжелые грузовые коптеры ВСУ с 82-миллиметровыми минами и разведывательные квадрокоптеры.

Удар «Молнии»

Операторы беспилотников «Молния-2» уничтожили огневую точку, транспорт и миномет ВСУ, рассказали в Минобороны. Цели были обнаружены и уничтожены во время воздушной разведки на константиновском направлении.

Огневая точка ВСУ была оборудована в частном доме. После подтверждения данных о цели ВС РФ применили ударный дрон «Молния-2». В результате точка была полностью уничтожена вместе с находившимся там личным составом и военным имуществом.

Позже во время разведки была выявлена машина, подвозившая боеприпасы и доставлявшая грузы на передовые позиции ВСУ. Дрон-камикадзе поразил цель, уничтожив имущество.

Также операторы беспилотников обнаружили в лесу тщательно замаскированный украинский миномет. В Минобороны отметили, что, несмотря на естественные преграды, расчет «Молнии-2» нанес точный удар, полностью выведя орудие из строя.

Удар «Торнадо»

Российская реактивная система залпового огня «Торнадо-С» уничтожила замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена группировкой войск «Запад».

Цель была обнаружена воздушной разведкой, зафиксировавшей скопление военной техники, оружия и боеприпасов. Военные развернули «Торнадо-С» из походного положения в боевое, навели на цель и произвели залп 300-миллиметровыми реактивными снарядами. Цель была поражена.

Операция в Сумской области

Операторы российских FPV-дронов уничтожили технику, укрепления и ликвидировали живую силу ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Военные в том числе применяли дроны на оптоволокне. Выждав подходящий момент, ВС РФ точными попаданиями уничтожили цели, несмотря на естественные преграды местности, подчеркнули в Минобороны.

ВС РФ заняли половину Ильиновки

Военные блогеры сообщили, что ВС РФ взяли под контроль половину села Ильиновка в районе Константиновки. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что российским силам удалось серьезно продвинуться на участке между Ильиновкой и селом Долгая Балка, которое находится в шести километрах от нее.

«Теперь наши бойцы давят на Долгую Балку с востока, выбивают противника из Ильиновки», - подчеркнул Царев.

Кроме того, военкор Андрей Руденко сообщил, что российские подразделения ведут бои на юго-востоке Константиновки.

Удар по противодронному подразделению ВСУ

Военнослужащий ВС РФ с позывным «Фанат» рассказал, что российские силы уничтожили украинскую мобильную огневую группу ПВО в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Операция была проведена в районе села Теткино. Военный отметил, что противодронное подразделение ВСУ пыталось выдать свой автомобиль за гражданский, но было выслежено российскими операторами беспилотников. ВСУ потеряли трех солдат, всё противодронное вооружение и оборудование.