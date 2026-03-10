ВС РФ закрепились на северо-восточной окраине Святогорска

Российским бойцам удалось продвинуться и закрепиться на северо-восточной окраине Святогорска. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Telegram-каналы.

Источники утверждают, что ВС РФ сейчас наступают вглубь Святогорска вдоль берега реки Северский Донец. Кроме того, группы бойцов действуют в районе села Татьяновка — оно находится в четырех километрах от города. Также сообщается о продвижении российских подразделений в районе железнодорожной платформы Святогорск.

Святогорск расположен в ДНР, на реке Северский Донец, возле границы с ЛНР и Харьковской областью, неподалеку от одноименной железнодорожной станции.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что российские военные освободили поселок Яровая, который находится в десятке километров от Святогорска. Кроме того, был освобожден поселок Дробышево — он находится в восьми километрах от Яровой.