Провокации против российской группировки «Север» выявили на Сумщине

Украинские информационные структуры в Сумской области распространяют сообщения от имени российских военных, чтобы дискредитировать командование группировки войск «Север». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его данным, для этого используются анонимные аккаунты. Через них пытаются воздействовать на российских волонтеров и военных блогеров.

Сначала таким людям приходят сообщения якобы от офицеров отдельных подразделений. В них содержатся просьбы прекратить помощь подразделению и отказаться от общения с военнослужащими.

После этого тем же адресатам начинают писать другие анонимные аккаунты. В этих сообщениях уже от имени рядовых бойцов распространяются утверждения о якобы плохом обращении со стороны командования.

По словам источника, расчет делается на то, что такие сообщения будут восприняты как настоящие и начнут распространяться на российских ресурсах.

По данным российских военных, на Сумском направлении за последние сутки украинская сторона потеряла до 260 человек, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, а также один склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.