Иран ударил по Бахрейну

Иране нанес ракетный удар по американской авиабазе «Айса» в Бахрейне.

Об этом сообщает информагентство Tasnim.

«Ракетная атака Ирана на американскую базу на авиабазе Айса в Бахрейне вызвала пожар и столб дыма», — говорится в сообщении.

По данным источников агентства, целью атаки было общежитие американских военнослужащих. Информации о возможных пострадавших не приводится.

До этого был нанесен удар по нефтеперерабатывающему комплексу Бахрейнской государственной нефтегазовой компании Bapco Energies .

МИД Ирана заявил, что США используют соседние страны для атак

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее на видео попало падение ракеты на жилой район в Бахрейне.