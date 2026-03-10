Иран ударил по Бахрейну

Tasnim: Иран нанес ракетный удар по авиабазе США в Бахрейне
Иране нанес ракетный удар по американской авиабазе «Айса» в Бахрейне.
Об этом сообщает информагентство Tasnim.
«Ракетная атака Ирана на американскую базу на авиабазе Айса в Бахрейне вызвала пожар и столб дыма», — говорится в сообщении.
По данным источников агентства, целью атаки было общежитие американских военнослужащих. Информации о возможных пострадавших не приводится.
До этого был нанесен удар по нефтеперерабатывающему комплексу Бахрейнской государственной нефтегазовой компании Bapco Energies .
МИД Ирана заявил, что США используют соседние страны для атак
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.
Ранее на видео попало падение ракеты на жилой район в Бахрейне.