МИД Ирана заявил, что США используют соседние страны для атак

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США используют территории соседних с Ираном государств для размещения и применения ракетных систем HIMARS. Об этом он написал 9 марта в социальной сети X, комментируя сообщение Центрального командования США (CENTCOM).

Поводом стало заявление пресс-службы CENTCOM об использовании систем HIMARS для ударов по территории Ирана.

Глава иранского МИД сообщил, что публикация американского командования фактически подтверждает размещение этих ракетных систем на территории стран, граничащих с Ираном.

По словам Аракчи, Тегеран намерен нанести ответные удары по американским установкам HIMARS и уничтожить их.

В тот же день Корпус стражей исламской революции сообщил о новой серии атак по целям США и Израиля. По данным КСИР, удары наносились с применением сверхтяжелых ракет.

Иранские военные заявили, что эта атака стала 31-й волной ударов с начала операции «Правдивое обещание 4». В сообщении отмечалось, что нынешняя фаза операции посвящена верховному лидеру Исламской Республики аятолле Моджтабе Хаменеи.