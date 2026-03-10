Раскрыты детали массированного ночного налета ВСУ на регионы России

За ночь с 9 на 10 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Детали массированного ночного налета Вооруженных сил Украины на российские регионы раскрыли в Министерстве обороны.

По сообщению оборонного ведомства, ударам подверглись три российских региона — Крым, Белгородская и Курская области. Больше всего БПЛА — девять единиц — было уничтожено над первым из перечисленных субъектов федерации.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

О пострадавших или каких-либо разрушениях на земле в Минобороны не сообщили.