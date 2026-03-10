Украинские военные пожаловались на новую тактику российских дронов

Заместитель командующего воздушных сил ВСУ Павел Елизаров заявил о проблемах с обнаружением российских беспилотников из-за изменения их тактики полета. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала ProUA.

По данным украинского офицера, после появления у ВСУ дронов-перехватчиков беспилотники типа «Герань» начали использовать другую схему полета.

Сначала аппараты движутся на большой высоте, после чего снижаются до 15–20 метров над землей. На такой высоте радиолокационные станции фиксируют их значительно хуже.

По словам Елизарова, беспилотники проходят значительную часть маршрута на малой высоте, в том числе вдоль дорожной инфраструктуры, после чего появляются вблизи Киева. Это сокращает время, необходимое украинской стороне для реагирования.

Ранее командир беспилотной роты 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины Юрий Касьянов сообщил о другой особенности применения этих аппаратов.

По его данным, российские военные начали использовать ретрансляторы для управления беспилотниками «Герань». Такая схема, по его утверждению, позволила отказаться от применения терминалов спутниковой связи Starlink, доступ к которым оказался ограничен.