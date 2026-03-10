Трамп анонсировал замену систем Patriot лазером

Лазерные вооружения уже вскоре заменят в войсках США комплексы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) вроде Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, лазер справится с данной задачей гораздо дешевле, чем системы ПВО и ПРО. Американский лидер назвал технологию невероятной и подчеркнул, что она в серийное производство «достаточно скоро».

В начале марта Трамп заявил в своей соцсети, что представители ведущих американских военных концернов согласились нарастить объемы производства вооружений в четыре раза. Он отметил, что многие заводы и производство этого оружия уже запущены.

