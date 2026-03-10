Израиль ударил по иранской школе

Школа в городе Хомейн на западе Ирана подверглась атаке со стороны Израиля. Об этом сообщает 10 марта РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

Уточняется, что в результате нападения также повреждены жилые дома вокруг школы. По данным агентства, помимо школы, США и Израиль наносили удары по учебному лагерю, торговому центру и административному зданию в городе.

Информация о пострадавших пока не приводится.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, ударив по объектам на территории Исламской Республики, в том числе по Тегерану. В ответ иранская сторона ударила по территории Израиля, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В первый день операции была атакована начальная школа для девочек в иранском Минабе, в результате чего, по данным МИД Ирана, погибли не менее 171 школьницы и 14 сотрудников учебного заведения.