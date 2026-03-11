Украинского летчика жестко наказали за попытку удара по российскому тылу

Украинский истребитель Су-27 был уничтожен российской авиацией. Об этом 10 марта сообщило Минобороны РФ. Позднее гибель пилота подтвердили и в ВСУ.

По данным украинской стороны, во время выполнения боевого задания погиб 56-летний полковник Александр Довгач — командир 39-й бригады тактической авиации и обладатель звания «Герой Украины». В заявлении ВСУ говорится, что самолет был потерян «на восточном направлении» при значительном превосходстве противника в воздухе.

Российское военное ведомство сообщило, что истребитель был уничтожен силами ВКС. По оценкам военных экспертов, речь может идти о воздушном бою с участием российского Су-35.

Подобные столкновения авиации в текущих условиях боевых действий происходят редко. Чаще самолеты уничтожаются средствами противовоздушной обороны. При этом современные российские истребители Су-30СМ и Су-35 обладают преимуществом над самолетами советского производства, которые стоят на вооружении украинской авиации.

Российские самолеты оснащены дальнобойными ракетами класса «воздух — воздух» Р-77М и Р-37М. Такое вооружение позволяет поражать цели на значительной дистанции, иногда не входя в зону действия вооружения противника.

По данным открытых источников, ранее 39-я бригада тактической авиации ВСУ уже теряла пилотов. В декабре прошлого года погиб старший штурман части подполковник Евгений Иванов, а ранее — командир эскадрильи подполковник Павел Бабич.

По информации украинских военных, Александра Довгача в последний раз видели во время боевого вылета. Причины и точные обстоятельства уничтожения самолета официально не раскрываются.

Военные аналитики отмечают, что украинские Су-27 применяются для различных задач. Изначально их использовали для перехвата крылатых ракет и беспилотников. Позднее самолеты начали применять и для запуска ракет и высокоточного вооружения.

Для таких задач истребители обычно приближаются к линии боевого соприкосновения на малой высоте, после чего выполняют маневр набора высоты и производят пуск ракет или сброс бомб. В этот момент самолет может быть обнаружен средствами радиолокационного контроля или истребительной авиацией противника.