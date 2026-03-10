Российские военные во время зачистки приграничных населенных пунктов обнаружили тела украинских военнослужащих в одном из домов, который ранее использовался ВСУ как пункт временной дислокации. Кадры с места публикует телеграм-канал «Северный ветер».

По данным источника, тела находились в помещении длительное время. Сообщается, что погибшие военнослужащие не были эвакуированы с позиции.

Как отмечается, украинские военные продолжали использовать район, однако тела погибших сослуживцев оставались в доме.

Ранее украинские военнослужащие в эфире украинского телевидения сообщали о тяжелой обстановке на лиманском направлении в Донецкой Народной Республике. По их словам, подразделения несут значительные потери и испытывают сильное моральное напряжение.

Один из пехотинцев заявил, что бойцам иногда приходится длительное время находиться рядом с телами погибших сослуживцев. Он также сообщил, что многие военнослужащие стараются спать в бронежилетах, опасаясь внезапных атак.