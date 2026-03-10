Удар по ещё одной школе в Иране приписывают США

Американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по учебному заведению в иранском городе Хомейн, расположенном в центральной провинции Маркази. Информация об этом инциденте, датированном 10 марта, была распространена агентством Fars, которое сослалось на заявление заместителя начальника службы безопасности провинции.

Согласно сообщению в Telegram-канале информагентства, учебное учреждение подверглось враждебной атаке, которую источник охарактеризовал как действие сионистского режима. Уточняется, что удар пришелся по школе, и в результате обстрела оказались повреждены несколько жилых строений, прилегающих к территории образовательного объекта.

Трамп высказался о важных целях для ударов в Иране

Ранее телеканал CBS News 9 марта сообщал, что аналогичный инцидент с бомбардировкой школы для девочек в Иране (Минаб) мог быть следствием ошибки, вызванной использованием устаревших разведывательных данных. По информации источника телеканала, следователи склоняются к тому, что ответственность за тот удар, вероятно, несут именно военные Соединенных Штатов, поскольку в тот период в данном районе фиксировалась активность исключительно американских сил, тогда как израильские военнослужащие там не присутствовали.