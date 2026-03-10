Израиль заявил о начале новой масштабной волны ударов по целям в Тегеране

Израиль начал новую масштабную серию ударов по целям в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«ЦАХАЛ начал масштабную серию ударов по Тегерану», — говорится в сообщении ведомства.

9 марта неназванный израильский чиновник сообщил газете The Washington Post, что в данный момент израильско-американская бомбардировочная кампания приближается к достижению своих целей.

США и Израиль атаковали районы Тегерана

По его словам, США и Израиль близки к уничтожению того, что осталось от иранской ядерной программы после ударов в июне, а также запасов баллистических ракет и заводов по производству оружия, наряду с высшим руководством иранской армии, разведывательных служб и сил внутренней безопасности.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «полной катастрофой».