Иран перешел на использование ракет с боевой частью сверх тонны

Тегеран полностью отказывается от использования ракет, вес боезаряда которых составляет менее одной тонны. Об этом заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави в интервью иранскому информагентству Tasnim.

Военачальник подчеркнул, что в будущем интенсивность, масштаб и охват ракетных атак будут только нарастать. Мусави заявил о намерении командования увеличить продолжительность ударных волн и расширить географию пусков, используя исключительно тяжелое вооружение.

"Ракеты с боевой частью менее одной тонны больше запускать не будут. Продолжительность волн ракетных пусков и их уровень будет больше, а их размах еще шире", - заявил Мусави.

В конце февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.