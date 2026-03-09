НАТО заявило о готовности защищать своих членов после перехвата ракет Турцией

После успешного перехвата очередной ракеты, направленной в Турцию, НАТО подчеркнуло, что останется на страже безопасности всех стран-участниц альянса.

© Global look

На фоне инцидента с перехватом ракеты в небе над Турцией, пресс-секретарь НАТО Алисон Арт подчеркнула приверженность альянса коллективной безопасности, передает РИА «Новости». По ее словам, «НАТО вновь перехватила ракету, направлявшуюся в сторону Турции. НАТО твердо подтверждает свою готовность защищать всех союзников от любых угроз».

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны НАТО зафиксировали и перехватили ракету, угрожавшую территории Турции, которая является членом альянса. Алисон Арт также добавила, что Североатлантический альянс внимательно следит за ситуацией на границах и готов реагировать на любые потенциальные опасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Турции заявило, что средства противовоздушной обороны НАТО перехватили объект, который вошел в турецкое воздушное пространство. Обломки объекта упали на пустырь и не причинили вреда людям. Власти Турции потребовали от Ирана не допускать дальнейшего роста напряженности в регионе после ликвидации ракеты.