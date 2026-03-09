Военный госпиталь США в Германии экстренно готовят к наплыву раненых

Крупнейший американский военный госпиталь в Европе, Региональный медицинский центр Ландштуля, переведен в режим чрезвычайной ситуации в целях подготовки к приему большого числа раненых. Как сообщает Military Watch Magazine, это косвенно подтверждает опасения, что конфликт в Иране может иметь тяжелые последствия для США.

«Также сообщают, что медицинский центр срочно призвал к сдаче крови, что свидетельствует о масштабной чрезвычайной ситуации», — пишет MWM.

По данным портала, критическая нехватка ресурсов и ожидаемый наплыв пострадавших вынудили руководство пойти на беспрецедентные меры. В частности, в Ландштуле была полностью приостановлена работа родильного отделения, чтобы высвободить площади и персонал для лечения военнослужащих, эвакуируемых из зоны боевых действий.

Ситуация в медицинском центре разворачивается на фоне крайне противоречивых данных о потерях американского контингента. Накануне Центральное командование ВС США (CENTCOM) официально заявило о гибели седьмого военнослужащего с начала операции против Ирана. В то же время иранское командование отчиталось о куда более масштабных последствиях своих атак: согласно сообщениям из Тегерана, в результате удара по базе США Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах 7 марта погибли более 200 американских военных.