Черное небо над Тегераном показали в апокалиптическом видео

Опубликованы мрачные кадры, снятые утром 9 марта в Тегеране. Из-за вызванных ударами Израиля и США гигантских пожаров на нефтехранилищах небо над иранской столицей покрыто черным дымом, в городе царит полумрак.

"Утро в Тегеране напоминает постапокалиптическую ядерную зиму", - написал Rapid Report.

8 марта в городе выпал черный дождь, образовавшиеся после него лужи были тягучими и маслянистыми, припаркованные на улицах автомобили покрылись черным налетом. Жителям рекомендовано носить перчатки и маски для защиты от токсичных осадков и сменить одежду по возвращении домой.

Изариль и США атаковали четыре крупных нефтехранилища, сообщил представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни. На текущий момент известно о четырех жертвах ударов.