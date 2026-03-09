Беспилотник ударил по дому в Курской области, есть пострадавший

Украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Илек в Курской области, пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате атаки пострадал 55-летний мужчина. У него акубаротравма, решаем вопрос с госпитализацией», — написал он, отметив, что также повреждена крыша и фасад дома.

Утром Минобороны России сообщило, что в ночь на 9 марта силы противовоздушной обороны перехватили 163 украинских беспилотника над регионами России.

Больше всего БПЛА было сбито в Брянской области — 54 дрона, в Крыму — 47, 16 сбили в Краснодарском крае.

4 марта сообщалось, что в Москве разработчики провели презентацию нового портативного дрона-перехватчика «Елка», который не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее житель Белгородской области получил перелом бедра из-за атаки БПЛА.